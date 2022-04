Diageo

Guinness spricht mit seiner neuen Kreation Biertrinker und Kaffeeliebhaber an.

Der Spirituosenkonzern Diageo erweitert seine Schwarzbier-Marke Guinness und hat in Großbritannien ein kalt gebrautes Kaffeebier eingeführt. Demnächst soll das Produkt, das derzeit in Tesco-Filialen erhältlich ist, auch in Asien und Europa auf den Markt kommen.

