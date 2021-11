Guylian

Traditionsprodukt: Guylian ist für Schokoladen-Meeresfrüchte bekannt.

Der Schokoladenhersteller Guylian will seinen Markenumsatz in den deutschsprachigen Ländern innerhalb von fünf Jahren verdreifachen. Das Unternehmen plant etwa, außer seinen Pralinen in der Form von Meeresfrüchten verstärkt Tafelschokolade anzubieten.

