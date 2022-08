Netto

Netto schlägt gegen den Süßwarenhersteller Mars scharfe Töne an.

In der Preisdebatte zwischen Handel und Industrie bleibt der Ton rau: Netto Marken-Discount geht jetzt in den sozialen Medien sogar einen Markenhersteller ganz frontal an. Dem Süßwarenproduzenten Mars wirft die Edeka-Tochter unverhohlen vor, "Mondpreise" zu fordern.

