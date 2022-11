G. Lukas

Der US-Riese P&G geht mit Edeka und Rossmann mit gleich zwei Handelsschwergewichten in den Clinch und fährt nach LZ-Informationen die Belieferung zurück. (Archivbild)

Procter & Gamble hat sich mit Preisforderungen länger zurückgehalten als die Konkurrenz. Nun aber legt sich der US-Konzern gleichzeitig mit Edeka und Rossmann an. Das ist gefährlich. In einzelnen Kategorien hat der Hersteller schon in den vergangenen Jahren Marktanteile verloren.

Procter & Gamble hat sich mit Preisforderungen länger zurückgehalten als die Konkurrenz. Nun aber legt sich der US-Konzern gl