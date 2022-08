IMAGO / NurPhoto

Brandspuren: Immer wieder fallen auch Felder in Deutschland den Flammen zum Opfer, da es bereits seit Wochen sehr trocken ist.

Es regnet zu wenig in Deutschland und das könnte die Preise von Agrarprodukten treiben. Davor warnt der Deutsche Bauernverband und spricht von einem "Kampf an vielen Fronten" für Erzeuger. Niedersachsens Landvolk sieht allerdings auch einen entscheidenden Vorteil in der Trockenheit.

