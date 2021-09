IMAGO / Hanno Bode

Der Hamburger Konsumgüterhersteller Beiersdorf hat Anfang 2020 beschlossen, in Leipzig-Seehausen ein neues Florena-Werk zu errichten. (Symbolbild)

Der Körperpflegekonzern Beiersdorf investiert 220 Mio. Euro in sein neues Werk in Leipzig-Seehausen, für das nun der Bau beginnt. Zusätzlich soll dort ein europaweites Verteilzentrum entstehen. Damit sei der Neubau die "weltweit größte Investition des Unternehmens an einem Standort".

