Bell Food Group

Die Bell Food Group erzielte 2021 ihr "bisher bestes Ergebnis überhaupt".

Zwar sieht die Bell Food Group einen Vorteil in der breiten Diversifizierung. Doch das stärkste Plus kam 2021 aus dem Kerngeschäft mit Fleischwaren und Convenience-Produkten im Schweizer Handel. Nun soll viel Geld in die Fabriken fließen.

