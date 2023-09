Molkerei Ammerland

Proteste Aktivisten blockieren Molkerei Ammerland

Aktivisten der Gruppe "Animal Rebellion" haben am Freitag die Zufahrt zur Molkerei Ammerland blockiert. Sie fordern eine Agrar- und Ernährungswende. Die Landwirte kritisieren die Proteste scharf und nehmen Minister Cem Özdemir in die Pflicht.

Aktivisten haben am Freitag an der Molkerei Ammerland in Wiefelstede protestiert. Die Gruppe "Animal Rebellion" blockierte am Morgen die Zufahrt. Das berichten mehrere Medien, darunter auch der NDR. Einige Teilnehmer seien auf das Dach der Molkerei sowie auf Lastwagen geklettert und hätten Banner entrollt. Ein Aktivist habe sich an einem Lkw festgeklebt, andere hätten sich mit Bügelschlössern an Molkerei-Fahrzeugen befestigt. Von außen kommende Lastwagen hätten wegen der Proteste in andere Molkereien umgeleitet werden müssen.



Nach NDR-Informationen protestierten etwa 25 Aktivisten gegen die Haltung von Milchvieh. Die britische Bewegung "Animal Rebellion" setzt sich nach eigenen Angaben für Tierrechte und eine Ernährungswende hin zu pflanzlichen Lebensmitteln ein. Die Polizei habe die Aktion schließlich aufgelöst, berichtet die "Kreiszeitung".



Die Landwirte in der Region kritisieren die Proteste scharf. "Milch ist ein wertvolles Naturprodukt, das wir auf unseren Bauernhöfen in der Region nachhaltig erzeugen", sagt Fokko Schumann, Landessprecher der Freien Bauern Niedersachsen. Die Interessenorganisation vertritt bäuerliche Familienbetriebe. Die Forderung der Aktivisten nach einer rein pflanzenbasierten Ernährung sei weltfremd und bedeute Hunger und Elend, so Schumann weiter. "Gerade unsere norddeutsche Küstenregion wird geprägt durch viel natürliches Grünland, das nebenbei auch ökologisch höchst wertvoll ist." Milchkühe könnten aus Gras Milch und Fleisch produzieren.