Hans-Rudolf Schulz

Hochwertigeres Katzenfutter ist für Nestlé Purina ein Wachstumstreiber.

Nestlés Tiernahrungstochter Purina konnte die deutlich gestiegene Nachfrage nach Hunde- und Katzenfutter im Jahr 2020 nur in Teilen bedienen. Nun investiert der Hersteller an mehreren Standorten in Europa. Gleichzeitig baut Purina seine Plattform-Dienstleistungen für Vierbeiner aus.

