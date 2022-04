imago images / Belga

GlaxoSmithKline kalkuliert, dass der Umsatz zu konstanten Wechselkursen 2022 um 5 bis 7 Prozent zulegt.

GlaxoSmithKline konnte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres wachsen. Der Konzern, der in Kürze seine Konsumgütersparte abspalten will, hält an seiner Prognose für das laufende Jahr fest.

