Beyond Meat

Beyond Meat-Geschäftsführer Ethan Brown ist vorsichtig mit Prognosen für das nächste Quartal.

Nach starkem Wachstum im zweiten Quartal, geht Beyond Meat von schwächerer Nachfrage in den kommenden Monaten aus. Der kalifornische Fleischersatz-Hersteller steigerte seinen Umsatz auf 149,4 Mio. US-Dollar in den drei Monaten bis Anfang Juli.

Nach starkem Wachstum im zweiten Quartal, geht Beyond Meat von schwächerer Nachfrage in den kommenden Monaten aus. Der kalifornische Fleischersa