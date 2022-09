Ground Picture / Shutterstock

Die lange Corona-Pandemie hat die Kaffeebar-Betreiber in Deutschland auch 2021 ausgebremst.

Noch stecken die Kaffeebar-Betreiber der Gemeinschaftsgastronomie in der Krise. So massiv die Einschnitte, so groß die Hoffnung auf neue Umsatzpotenziale, wie die exklusive Markt-Analyse des LZ-Schwestertitels gvpraxis zeigt.

