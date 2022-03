imago images / Becker&Bredel

Colgate-Palmolive verkauft in Russland nur noch "essenzielle Gesundheits- und Hygieneprodukte des täglichen Bedarfs".

Der Brauriese Ab InBev will vorerst aus seinem Joint Venture in Russland und der Ukraine keine finanziellen Vorteile mehr ziehen und konzentriert sich mehr auf Hilfsleistungen in der Ukraine. Der Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive beschränkt sich in Russland auf die Lieferung eines Basis-Sortiments.

