Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine will Heineken Russland nun endgültig verlassen.

Die russische Arnest Group übernimmt sämtliche Aktivitäten von Heineken in dem Land. Damit zieht sich der niederländische Braukonzern endgültig aus Russland zurück, nachdem es zwischenzeitlich Kritik an dem Unternehmen gegeben hatte.

Amstel wird nicht mehr produziert

Der niederländische Braukonzern Heineken hat den Verkauf seiner Aktivitäten in Russland abgeschlossen und wird das Land endgültig verlassen. Die russische Arnest Group werde alle Anteile, darunter sieben Brauereien, zum symbolischen Preis von 1 Euro übernehmen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Heineken erwartet einen Verlust von rund 300 Mio. Euro. Alle rund 1800 Mitarbeiter sollen ihren Arbeitsplatz behalten.Nach der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 und westlichen Sanktionen haben sich viele westliche Unternehmen aus Russland zurückgezogen. Auch Heineken begann damit im März 2022 . Biere unter der Marke wurden nicht mehr verkauft.Allerdings geriet der Brauer in die Kritik, weil andere Aktivitäten weiterliefen und neue Biermarken auf den Markt kamen. Das Unternehmen räumte daraufhin Fehler in der Kommunikation ein. Bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen im Juli hatten die Niederländer bekräftigt, Russland verlassen zu wollen, aber betont, der Zeitpunkt liege nicht in ihrer Hand Der Rückzug aus Russland habe länger gedauert als erwartet, sagte Heineken-Chef Dolf van den Brink. "Obwohl es viel länger dauerte, als wir gehofft hatten, wird diese Transaktion den Lebensunterhalt unserer Mitarbeiter sicherstellen und uns erlauben, das Land auf verantwortungsvolle Weise zu verlassen." Der Verkauf und die Produktion der Biermarke Amstel wird in den kommenden sechs Monaten eingestellt.