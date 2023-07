IMAGO / Design Pics

Auch bei Limonaden ist der Zuckergehalt rückläufig.

Die freiwilligen Reduktionsziele der Lebensmittelbranche zeigen Erfolge. Zwar gebe es gerade in manchen Produkten mit Kinderoptik nach Optimierungsbedarf, so Minister Özdemir. Aber in vielen Produktgruppen ist bereits eine messbare, signifikante Zuckerreduktion zu erkennen.

In Fertigprodukten stecke noch immer zu viel Zucker, Fett und Salz, konstatierte Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) am Dienst