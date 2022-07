Hans-Jürgen Serwe/Imago; Miele

Dalli baut unter anderem am Standort in Stolberg Stellen ab.

Dalli hat sich mit Arbeitnehmervertretern auf einen Sozialplan geeinigt. Die Neuordnung des Geschäfts tritt somit ab September in Kraft. Mitarbeiter, die vom Stellenabbau betroffen sind, werden in eine Transfergesellschaft übermittelt. An einem Standort gibt es bislang allerdings noch keine Einigung.

