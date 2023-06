IMAGO / Michael Gstettenbauer

Ob es in den Weinkellereien in Rheinland-Pfalz weitere Warnstreiks gibt, will die Gewerkschaft NGG nach der zweiten Verhandlungsrunde an diesem Mittwoch entscheiden.

Seit gut einem Monat laufen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Weinkellereien in Rheinland-Pfalz. Vor dem zweiten Treffen an diesem Mittwoch hat die Gewerkschaft NGG zum Warnstreik bei Peter Mertes in Bernkastel-Kues aufgerufen.

Mitarbeiter der Weinkellerei Peter Mertes in Bernkastel-Kues haben zum Beginn der Woche die Arbeit niedergelegt, um in den laufenden Tarifverhandlunge