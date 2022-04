IMAGO / Kai Horstmann

Ölhaltige Früchte der Ölpalmen werden zum Vermahlen gefahren.

Inmitten von Zeiten steigender Rohstoffpreise will Indonesien den Export von Palmöl vorläufig einstellen. Der weltgrößte Erzeuger des in der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie wichtigen Pflanzenfetts will so die Preise im heimischen Markt stabilisieren – verschärft damit aber auch die Weltmarktlage.

