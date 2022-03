IMAGO / Christian Grube

Bauernpräsident Joachim Rukwied sieht für dieses Jahr keine Engpässe beim Getreide in Deutschland. (Archivbild)

Der Ukraine-Krieg führt auch wegen Sorgen um Rohstoffe zu Unruhe in der Food-Branche. Bauernpräsident Joachim Rukwied beruhigt. Die Versorgung mit Getreide sei in diesem Jahr in Deutschland gesichert. Rukwied fürchtet aber Konsequenzen in anderen Teilen der Welt.

