IMAGO / Geisser

Ausnahmesituation: Eine außergewöhnliche Gemengelage sorgt für Angebotslücken. (Symbolbild)

Der Mangel in der Konsumgüterbranche nimmt ein neues Ausmaß an – und trifft selbst prominente Hersteller. Es fehlen Getränke in Dosen, Filter für Zigaretten, Himbeeren und vieles mehr. Die Schwierigkeiten, die Gründe und die Folgen im Überblick.

Der Mangel in der Konsumgüterbranche nimmt ein neues Ausmaß an – und trifft selbst prominente Hersteller. Es fehlen Getränke in