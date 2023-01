IMAGO / Ritzau Scanpix

Der dänische Konzern verkleinert sich infolge von rückläufigen Schlachtzahlen und sinkender Schweinefleischproduktion.

Danish Crown reagiert auf die sinkende Schweinefleischproduktion in Deutschland und schließt den Zerlegebetrieb in Boizenburg. Der Fleischkonzern will Schlachtung und Zerlegung künftig im Schlachthof in Essen (Oldenburg) bündeln. 200 Beschäftigte sind betroffen.

Danish Crown reagiert auf die sinkende Schweinefleischproduktion in Deutschland und schließt den Zerlegebetrieb in Boizenburg. Der Fleischkonze