Carlsberg

In Russland ist Carlsberg derzeit noch Mehrheitseigentümer der Großbrauerei Baltika.

Der nächste Hersteller sagt Do Svidaniya: Die Brauerei Carlsberg will sich komplett vom russischen Markt zurückziehen. Damit gehen die Dänen einen Schritt weiter, nachdem sie ihre Aktivitäten in dem Land nach dem Angriff auf die Ukraine bereits pausiert hatten. Nun soll das Geschäft verkauft werden.

