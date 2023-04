IMAGO / ITAR-TASS

Kraft Heinz will in russischen Lebensmittelläden keine Babynahrung mehr vertreiben (Symboldbild).

Kraft Heinz veräußert sein Geschäft mit Babynahrung in Russland an den lokalen Hersteller Chernogolovka. Das habe aber nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, betont der US-Lebensmittelriese.

Kraft Heinz gibt das Geschäft mit Babynahrung in Russland ab. Der Lebensmittelkonzern habe dem Verkauf an den russischen Snack- und Limonadenhers