Die Rügenwalder Mühle startet mit einer neuen Veggie-Bratwurst in die nächste Grillsaison. Die Vegane Mühlen Bratwurst ergänzt das Sortiment um einen Klassiker, der geschmacklich keine Wünsche offenlässt.

Bekannte vegane Bratwürstchen mit neuem Namen

Die nächste Grillsaison steht in den Startlöchern und leckerer Grillduft liegt förmlich schon in der Luft. Dabei ist und bleibt die Bratwurst die ungeschlagene Nummer Eins der Deutschen. Für viele Verbraucher*innen heißt es aber auch beim Grillen mittlerweile zunehmend: es muss nicht immer Fleisch sein! Passend dazu führt die Rügenwalder Mühle, die schon seit 2014 erfolgreich auf dem Fleischersatzmarkt unterwegs ist, die neue Vegane Mühlen Bratwurst ein. Sie erinnert mit einer würzig pikanten Pfeffer-Muskatnote sowie einem Hauch von Zwiebel und Kümmel an eine klassische Bratwurst aus Fleisch, wird allerdings auf pflanzlicher Basis hergestellt. Damit ist sie eine leckere Alternative für all jene, die Lust auf eine Bratwurst haben, aber dauerhaft oder hin und wieder lieber pflanzliche Alternativen zu Wurst- oder Fleischprodukten genießen möchten. Mit der passenden Soße wird sie zudem im Nu zur würzigen Currywurst – und wird somit auch abseits vom Grill zu einem echten Highlight.Echten Kenner*innen wird der Name der neuen Veganen Mühlen Bratwurst bekannt vorkommen. Denn darunter waren bislang die kleinen Veggie-Bratwürstchen im Kühlregal zu finden. Sie sind der Marktführer unter den pflanzlichen Wurstalternativen und werden mit der Einführung der neuen großen Veganen Mühlen Bratwurst nun umbenannt. Ab Mitte März sind sie offiziell als „Vegane Mühlen Rostbratwürstchen“ erhältlich. Der Name ist zwar neu, der Geschmack bleibt aber gleich. Die kleinen Rostbratwürstchen auf pflanzlicher Basis erinnern auch weiterhin an die traditionellen Nürnberger Rostbratwürstchen aus Fleisch. Mit Kräuternoten von Majoran und Muskatnuss-Liebstöckel sind sie eine tolle Ergänzung für klassische Kartoffel-Gerichte und dürfen im Bratwurst-Doppel mit der neuen Großen zum Grillen dieses Jahr nicht auf dem Grillrost fehlen.