Westfleisch/Georg Lukas, Westfleisch

Auf dem Gelände von Westfleisch: Vertriebsleiter Hubert Kelliger (l.) und Vorstand Michael Schulze Kalthoff.

Straffere Prozesse und niedrigere Kosten: Um Synergien zu heben, arbeitet Westfleisch an vielen Stellschrauben. Die Standorte sind aktuell voll ausgelastet und produzierten sechs Tage in der Woche, teils in zwei Schichten.

Straffere Prozesse und niedrigere Kosten: Um Synergien zu heben, arbeitet Westfleisch an vielen Stellschrauben. Die Standorte sind aktuell voll ausge