IMAGO / Ralph Peters

Die Paulaner-Gruppe konnte 2022 deutlich zulegen.

Die Paulaner-Gruppe hat das vergangene Jahr mit einem deutlichen Plus beim Umsatz, Absatz und Ertrag abgeschlossen. Nun will die Brauerei des Schörghuber-Konzerns in die Spitzengruppe der europäischen Brauer vorstoßen.

Die Paulaner-Gruppe hat sich im vergangenen Jahr trotz eines Exportstopps in den wichtigen Auslandsmarkt Russland positiv entwickelt. Der Bier-Absatz