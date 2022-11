The Nu Company

Das Nucao-Gründertrio (v.l.n.r.) Thomas Stoffels, Christian Fenner und Mathias Tholey setzt auf Privatpersonen als Investoren.

The Nu Company will seine nachhaltige Schokolade Nucao verstärkt mithilfe von Crowdinvesting in mehr Regale des LEH bringen. Das Startup wirbt erneut um Privatpersonen als Geldgeber und will damit die nächste Wachstumsetappe meistern.

