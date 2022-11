Planet A Foods

Gründer von Planet A Foods: Sara und Maximilian Marquart

Das Startup Planet A Foods startet in die Massenproduktion für seinen Schokoladenersatz aus Hafer. Die ersten Chargen gehen an Partner in der Süßwarenindustrie, die das Produkt auf ihren Anlagen testen und voraussichtlich im Frühsommer 2023 erste Produkte launchen werden.

