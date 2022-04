IMAGO / Peter Endig

Halloren-Vorstand Darren Ehlert

Halloren hat sein Sanierungsprogramm abgeschlossen. Künftig will die nach eigenen Angaben älteste Schokoladenfabrik Deutschlands wieder in etwas ruhigeren Fahrwassern unterwegs sein. Doch auch die Firma mit Sitz in Halle bekommt den Kostendruck in der Süßwarenindustrie zu spüren.

Halloren hat sein Sanierungsprogramm abgeschlossen. Künftig will die nach eigenen Angaben älteste Schokoladenfabrik Deutschlands wieder in