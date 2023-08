IMAGO / Manfred Segerer

Mit seiner Jokolade will Joko Winterscheidt die Bedingungen in der Kakaoproduktion verbessern.

TV-Moderator Joko Winterscheidt hat für seine Jokolade einen neuen Investor an Bord. Der Süßwarenhersteller Katjes erwirbt einen signifikanten Anteil an der Schoko Winterscheidt GmbH und will dabei helfen, deren Position im Markt auszubauen.

