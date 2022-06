Imago Images / Gottfried Czepluch

Streit um die Wurst (Symbolbild)

Labortests in Rostock haben den Verdacht auf Separatorenfleisch in Produkten eines Bio-Herstellers nicht bestätigt. Vom Tisch ist das Thema damit nicht. Denn während in Mecklenburg-Vorpommern nach etabliertem Verfahren getestet wurde, stützen sich die Vorwürfe gegen Fleischverarbeiter wie Tönnies und Wiesenhof auf Ergebnisse eines neuen Prüfverfahrens.

Labortests in Rostock haben den Verdacht auf Separatorenfleisch in Produkten eines Bio-Herstellers nicht bestätigt. Vom Tisch ist das Thema dami