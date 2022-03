Foto: Peter Obenaus

Lovante: Der nationale Rollout steht noch aus.

Die zwei vielversprechenden neuen Konzepte Babacous und Lovante lassen sich auf der Großfläche nicht so schnell realisieren wie erwartet. An mangelndem Interesse an den orientalisch inspirierten Convenience-Stationen liegt es nicht.

