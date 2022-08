IMAGO / imagebroker

Unter Druck: Henkel muss mit steigenden Kosten umgehen.

Der Henkel-Konzern erwirtschaftet so wenig Marge wie schon lange nicht mehr. Auf der Suche nach neuen Gewinnquellen nimmt das Unternehmen etwa Tierbesitzer in den Blick. Henkel will zudem der Marke Love Nature mit einem Umbau zu mehr Bedeutung verhelfen.

Der Henkel-Konzern erwirtschaftet so wenig Marge wie schon lange nicht mehr. Auf der Suche nach neuen Gewinnquellen nimmt das Unternehmen etwa Tierbe