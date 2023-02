Trefl/Bischof & Broel

Trefl-Chef Jacek Behnke bringt Puzzles dort hin, wo der Gründer sie einst entdeckte.

Der polnische Puzzle- und Spielehersteller Trefl will in Deutschland deutlich wachsen. Das Unternehmen investiert in Vertrieb, Logistik, Sortimentsstrategie und Marke.

