PowerBar

Vegane Bio-Qualität in drei Geschmacksrichtungen

PowerBar TRUE Organic Oat Bar

Banana Hazelnut, Almond Coconut, Chocolate Chunks

Offen für Kooperationen

So wurde beispielsweise in Zusammenarbeit mit Repaq® eine neue plastikfreie gartenkompostierbare Folie, die künftig alle Riegel zieren wird, entworfen. Alle Neuproduktentwicklungen der Marke verzichten ferner auf die Verwendung von Palmöl oder Kollagen. Die neue TRUE Range-Produktlinie besteht außerdem aus nur einer Handvoll natürlicher Zutaten, die alle biologisch, vegan, fair trade sowie klimaneutral zertifiziert sind.Wer also genau wissen will, was er da isst, um seine Speicher aufzufüllen, gleichzeitig aber auch keine geschmacklichen Kompromisse eingehen will, greift am besten zum. Darin enthalten sind maximal sechs rein pflanzliche Zutaten wie Hafer, Datteln, Nüsse oder Mandeln sowie je nach Variante Banane und Kokosnuss – alle natürlich in bester Bio-Qualität. Klimaneutral hergestellt, wird der Riegel in einer innovativen plastikfreien und gartenkompostierbaren Folie verpackt.Drei leckere Geschmacksrichtungen sind erhältlich: „Banana Hazelnut“, „Almond Coconut“ und „Chocolate Chunks“. In der schokoladigen Sorte wurde selbstverständlich Fairtrade-zertifizierter Kakao verwendet. Für noch mehr Sicherheit und Vertrauen sind alle PowerBar Produkte zusätzlich auf der Kölner Liste®, die Nahrungsergänzungsmittel aufführt, die auf Dopingsubstanzen getestet wurden, verzeichnet.Neben der Realisation der neuen Strategie auf Produktebene ist für PowerBar die Zusammenarbeit mit Partnern ein weiterer sehr wichtiger Aspekt der neuen Ausrichtung. So will man beispielsweise mit Climate Partner für die Verbesserung des CO-Fußabdruckes und somit zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der United Nations beitragen oder mit EOCA verschiedenste Umweltinitiativen unterstützen. Aber auch andere gleichgesinnte Marken, Individuen oder Organisationen sind willkommen, einezu verwirklichen, denn PowerBar ist überzeugt davon, dass man mit vereinten Kräften und gemeinschaftlichem Denken mehr erreicht.