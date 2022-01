Potluck

Gründer mit Vorkenntnissen: Kaspar Hagedorn (links) und Martin Spieker haben vor Potluck bereits eine Gin-Produktion gestartet.

Potluck verkauft Gewürze in wiederverwendbaren Keramiktöpfen. Die Gründer können dabei auf langjährige Branchenerfahrung zurückgreifen, unter anderem im eigenen Spirituosen-Unternehmen Knut Hansen Gin. Mit an Bord ist die Werbeagentur Zum goldenen Hirschen in einer ungewöhnlichen Form der Zusammenarbeit.

Potluck verkauft Gewürze in wiederverwendbaren Keramiktöpfen. Die Gründer können dabei auf langjährige Branchenerfahrung zu