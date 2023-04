Christofer Mayr

Yfood stellt Flüssignahrung her, die es abgefüllt in Flaschen oder als Pulver zum Anrühren gibt.

Laut Handelsregister ist der Lebensmittelhersteller Nestlé seit Kurzem mit knapp 50 Prozent an Yfood beteiligt. Die Gründer sind weiterhin operativ am Ruder. Der Konzern will das Trinkmahlzeiten-Startup bei der internationalen Expansion unterstützen.

Der Einstieg des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé bei Yfood hat vor wenigen Wochen für Aufsehen gesorgt – nun ist die Höhe des Ant