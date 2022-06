IMAGO / agrarmotive

Geldregen für Startups: Das war 2021. Im kommenden Jahr zeigen sich die Investoren zurückhaltend.

Noch im vergangenen Jahr erreichten die Finanzbeteiligungen an Startups in Europa Rekordwerte. Jetzt ist die Euphorie verflogen. Auch an der Börse stehen die Chancen für Gründer aus der Lebensmittelbranche schlecht.

