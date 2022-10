Just Spices

Florian Falk verabschiedet sich von Just Spices.

Florian Falk hat das Gewürz-Startup Just Spices mit gegründet. Nach der Übernahme des Unternehmens durch Kraft Heinz gibt er jetzt seinen Chefposten und den ihm verbliebenen Fünf-Prozent-Anteil ab. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, im kommenden Jahr in die USA zu expandieren.

