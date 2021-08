Ludwig Heimrath

Zwar produziert Deutschland das meiste Bier in der EU, doch exportiert das Land vergleichsweise wenig.

Im Jahr 2020 wurden fast 32 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier in der EU produziert. 24 Prozent davon wurden allein in Deutschland hergestellt. Auf Platz Zwei landet das Nachbarland Polen, das etwa halb so viel wie die in Deutschland produzierte Menge herstellt.

