IMAGO / Chris Emil Janßen

Die Preise für importierte Güter stiegen zuletzt nur noch mäßig.

Die Preisspirale dreht sich langsamer: Die Kosten für nach Deutschland importierte Güter sind im Februar nicht mehr so stark gestiegen wie in den vorherigen Monaten. Im Monatsvergleich sind die Importpreise nun schon den sechsten Monat in Folge rückläufig.

Der Preisanstieg von nach Deutschland importierten Gütern hat sich weiter abgeschwächt. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im Februar im V