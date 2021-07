IMAGO / Eibner Europa

Ausschank: Nach den Corona-Lockerungen fließt der Prosecco auch wieder flächendeckend in der deutschen Gastronomie.

Der Prosecco fließt in Strömen: Nach neuesten Statistiken des italienischen Landwirtschaftsverbands wird in viele Länder so viel Schaumwein exportiert wie lange nicht. Jedoch droht Ungemach wegen des möglichen Wiederaufflammens eines "Krieges", der schon einmal für Verunsicherung in der Branche sorgte.

