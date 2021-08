IMAGO / Westend61

Nicht einmal jedes dritte Rind (31 Prozent) darf laut dem Statistischen Bundesamt auf der Weide grasen. (Symbolbild)

Ausnahme Auslauf: Viele Nutztiere in Deutschland werden dem Statistischen Bundesamt zufolge weiter unter umstrittenen Bedingungen gehalten. Ernsthafte Verbesserungen in Sachen Tierwohl sehen die Statistiker nur in wenigen Kategorien.

Ausnahme Auslauf: Viele Nutztiere in Deutschland werden dem Statistischen Bundesamt zufolge weiter unter umstrittenen Bedingungen gehalten. Ernsthaft