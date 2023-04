picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Milch bleibt immer häufiger im Supermarktregal stehen.

In den deutschen Haushalten sind im vergangenen Jahr weniger Milchprodukte auf den Tisch gekommen. In fast allen Kategorien sanken die verzehrten Mengen – nur in einer gab es einen Zuwachs bei dem Pro-Kopf-Verbrauch.

Die Verbraucher in Deutschland essen und trinken weniger Milch, Käse und Butter. Das hat das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL)