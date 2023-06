IMAGO / Jochen Tack

Blick auf das Containerterminal in Dortmund. Im April hätten die Unternehmen bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Auftragseingänge im Schnitt 7,3 Monate produzieren müssen, um die vorhandenen Aufträge abzuarbeiten.

Im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland geht der Bestand an offenen Aufträgen zurück. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wird auch das Auftragspolster in der Konsumgüterindustrie etwas kleiner.

Der Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist im April gesunken. Im Vergleich zum Vormonat März hat es saison- und kalenderbedingt einen R&uu