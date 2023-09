IMAGO / CHROMORANGE

Weinberg bei Wörrstadt in Rheinhessen. Die Winzer in der Region erwarten deutlich steigende Erntemengen.

In diesem Jahr erwarten die Winzer in Deutschland eine deutlich größere Erntemenge. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes melden viele Anbaugebiete deutliche Steigerungen. In einigen Regionen gibt es aber auch Einbußen.

Die Winzer in Deutschland erwarten 2023 eine deutlich bessere Weinernte als im Vorjahr. Die Erntemenge werde voraussichtlich bei fast 9,9 Mio. Hektoli