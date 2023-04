IMAGO / Panthermedia

Verbraucht enorme Mengen Wasser: der Industriepark Höchst bei Frankfurt.

Grundwasserbestände sinken, Flüsse trocknen aus: Der Wasserstress weltweit steigt, auch in Deutschland. Auf der Agenda von Ländern und Unternehmen rückt das Thema nach oben.

Den größten Steuerzahler der Finanzmetropole Frankfurt am Main hat man viele Jahre lang nicht in den Bankentürmen in der Innenstadt gefunden, sondern