IMAGO / Michael Gstettenbauer

Nach 18 Stunden Verhandlungen hat die NGG dem Schlichterspruch von Rainer Schlegel (Präsident des Bundessozialgerichtes) zugestimmt.

Die Beschäftigten in der bayerischen Milchwirtschaft dürfen sich über ein sattes Lohnplus freuen. Die Gewerkschaft NGG hat nach langen Verhandlungen einem Schlichterspruch zugestimmt.

Für die rund 19.000 Mitarbeiter in der bayerischen Milchwirtschaft steht eine deutliche Lohnerhöhung an. Nach langen Verhandlungen in der Sc