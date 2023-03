IMAGO / Michael Gstettenbauer

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ruft die Beschäftigten im Mondelez-Werk in Bad Fallingbostel zum dritten Mal zum Streik auf.

An diesem Freitag will die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den Betrieb im Mondelez-Werk in Bad Fallingbostel erneut stilllegen. Es ist der dritte Streikaufruf innerhalb kurzer Zeit.

