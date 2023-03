Anja Bäcker

Die NGG fordert für die Mondelez-Beschäftigten eine Lohnerhöhung von mindestens 320 Euro.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft erneut zum Streik in einem Mondelez-Werk auf. Mit der Arbeitsniederlegung in Bad Fallingbostel will sie ihre Forderungen im aktuellen Tarifkonflikt durchsetzen.

